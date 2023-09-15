رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مساجد الجيزة تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

كتب:

كريم عثمان
01:59 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أدى المئات من المصلين بمساجد مختلفة في محيط مناطق الدقي والعجوزة بالجيزة، صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت محافظات ليبيا، وتسببت في آلاف الوفيات والمصابين هناك من جنسيات مختلفة.

صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال

ونوه أئمة المساجد قبل البدء في صلاة الجمعة إلى أنه يوجد صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا الذين لقوا حتفهم جراء العاصفة القاتلة التي دمرت بيوتا كاملة.

صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب

ودعا المصلون خلال الصلاة لمن فارقوا الحياة، جراء هذه الظاهرة الطبيعية الشرسة، التي أضحت ترعب العالم خلال الساعات الماضية، فيما قال وليد السيد، أحد المصلين: «نحن إخوة في الدم وما حدث أدمى قلوبنا ونتمنى من الله أن يعم الأمان على جميع بلادنا العربية ويجبر قلوب من فقدوا أهلهم».

وكان الجامع الأزهر أعلن إقامة صلاة الغائب، اليوم عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لدعم ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

عاجل.. رئيس بلدية درنة الليبية يكشف عن صدمة كبيرة بشأن أعداد ضحايا العاصفة دانيال

«يونيسف»: تضرر نحو 300 ألف طفل ليبي شرق البلاد من العاصفة دانيال

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين من العاصفة دانيال في ليبيا
بقلم كريم عثمان