مساجد الجيزة تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أدى المئات من المصلين بمساجد مختلفة في محيط مناطق الدقي والعجوزة بالجيزة، صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت محافظات ليبيا، وتسببت في آلاف الوفيات والمصابين هناك من جنسيات مختلفة.

صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال

ونوه أئمة المساجد قبل البدء في صلاة الجمعة إلى أنه يوجد صلاة الغائب على ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا الذين لقوا حتفهم جراء العاصفة القاتلة التي دمرت بيوتا كاملة.

صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب

ودعا المصلون خلال الصلاة لمن فارقوا الحياة، جراء هذه الظاهرة الطبيعية الشرسة، التي أضحت ترعب العالم خلال الساعات الماضية، فيما قال وليد السيد، أحد المصلين: «نحن إخوة في الدم وما حدث أدمى قلوبنا ونتمنى من الله أن يعم الأمان على جميع بلادنا العربية ويجبر قلوب من فقدوا أهلهم».

وكان الجامع الأزهر أعلن إقامة صلاة الغائب، اليوم عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.