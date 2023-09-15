الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لدعم ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على 71.4 مليون دولار من أجل دعم ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا، لتقديمها لـ250 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

إنشاء مركز تنسيق أممي في بنغازي لتقييم الأوضاع في ليبيا

وجاء على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت جانيون، تقود جهود الاستجابة التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز تنسيق في بنغازي.

أكثر من 880 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة

وتابع البيان الأممي أنه لا تزال التقييمات جارية، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقدر أن أكثر من 880 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من العاصفة والفيضانات المفاجئة.