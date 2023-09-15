«يونيسف»: تضرر نحو 300 ألف طفل ليبي شرق البلاد من العاصفة دانيال

تأثر حوالي 300 ألف طفل ليبي، نتيجة للوضع الإنساني في شرق البلاد على خلفية «عاصفة دانيال»، وفقا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وقال ممثل «يونيسف» في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، في بيان، إن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة، مشيرا إلى أن أولويات المنظمة تشمل توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والبحث عن عائلات الأطفال المفقودين.

وأشار «سيرفادي»، إلى أن أولوية منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين، وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أعلنت عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من العاصفة «دانيال».

من جانبه، كشف راقي المسماري الناشط الحقوقي من درنة الليبية، معلومات مهمة بخصوص سدي المدينة اللذين دٌمرا بفعل الفيضان وتسببا في مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف.

صيانة السدين توقفت بسبب ثورة الشعب الليبي في فبراير

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن صيانة السدين توقفت بسبب ثورة الشعب الليبي في فبراير ضد الرئيس الأسبق معمر القذافي، منتقدًا تسبب هذه الثورة في تعطل حياة المواطنين لمدة 13 عاما.

وأشار إلى أن آخر صيانة للسدين أجريت في عام 2010 بواسطة إحدى الشركات التركية، والتي كان لديها عقد صيانة مع الدولة انتهى عام 2012 وأن السدين في درنة أنشأتهما شركة يوغسلافية وسلمتهما لدولة ليبيا عام 1983.

انتهاء العمر الافتراضي للسدين كان عام 2013

وفجر «المسماري» مفاجأة مشيرًا إلى أن انتهاء العمر الافتراضي للسدين كان عام 2013 أي أن السدين تجاوزوا العمر الافتراضي لهم بـ10 سنوات كاملة.

ولم يتحمل السدين بمدينة درنة الفيضانات الناجمة عن الأمطار وتسببت عاصفة دانيال في سقوط كميات أمطار كبيرة أدت لانهيارهما وجرفت العاصفة أحياء كاملة للبحر وتسببت في وقوع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.