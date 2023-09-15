أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج 2023.. تخفيضت تصل 30%

يبحث أهالي محافظة سوهاج عن أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج 2023 مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، لشراء المتطلبات الدراسية التي تضم الكشاكيل، والأقلام، والكراسات، وزجاجات المياه، واللانش بوكس.

حيث توفر معارض أهلا مدارس التي تنظمها المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية ومديرية تموين سوهاج المستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة حتى 30% لرفع العبء عن كاهل الأسرة.

أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج 2023

أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج 2023 حددتها المحافظة بعدد من الأماكن.

-معرض أهلا مدارس بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.

-معرض أهلا مدارس بميدان العارف بالله بحي غرب بمركز سوهاج.

-معارض أهلا مدارس تحددها الوحدات المحلية بالمراكز بالقرب من الوحدة.

معارض أهلا مدارس بمراكز سوهاج

حيث جرى توزيع أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج 2023 بمختلف مناطق ومراكز، تيسيرا على المواطنين ولسهولة الوصول إليها لجيمه الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية.

أسعار مستلزمات المدارس بأهلا مدارس

وجاءت أسعار مستلزمات المدارس مخفضة بمعارض أهلا مدارس بمحافظة والتي جرى الإعلان عنها.

- تبدأ أسعار الأقلام من جنيه.

- تبدأ أسعار الكراسة الواحدة جنيهين، والدستة من 23 جنيها.

-يبدأ سعر الكشكول من 3 جنيهات.

- يبدأ سعر الألوان من 5 جنيهات.

- يبدأ سعر المساطر من جنيه.

- يبدأ سعر الأستيكة من جنيه.

- يبدأ سعر البرايات من جنيه.