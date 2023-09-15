خطوات ورابط التقديم في كلية التمريض بجامعة سوهاج والمصروفات الدراسية

أعلنت كلية التمريض بجامعة سوهاج بدء تلقي طلبات التقديم للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة حتى يوم 19 سبتمبر الجاري، وفقا للتوزيع الأبجدي للطلاب، حيث يتم التسجيل على منصة زاد، ومعرفة موعد التقديم، على أن يلتزم كل طالب بالموعد المحدد له.

رابط منصة زاد للتقديم لكلية التمريض

وأوضحت «تمريض سوهاج»، أنه يتم الحصول على كود التقديم للكلية والتقديم من منصة زاد من هـنـا، وعقب تحديد موعد التقديم يتم تسديد المصروفات عبر «فوري»، والاحتفاظ بإيصال التقديم مع كتابة اسم الطالب على الإيصال لتسليمه لشئون طلاب عند التقديم، ومعرفة موعد الكشف الطبي لكل طالب مع تحديد موعد التقديم لطلاب التحويلات للكلية لاحقا، وليس مع طلاب الثانوية العامة.

خطوات التسجيل على منصة زاد بجامعة سوهاج

ويتم التسجيل على منصة زاد وفقا للخطوات التالية:

- كتابة اسم الدخول للطالب.

- كتابة كلمة المرور وهو الرقم القومي لكل طالب، ويتم تغييره بواسطة الطالب عقب التسجيل لأول مرة.

- التسجيل وكتابة بيانات الطالب والاحتفاظ بالاستمارة وإيصال الدفع «فوري» لكل طالب.

مصروفات كلية التمريض بجامعة سوهاج

وحددت كلية التمريض بجامعة سوهاج مصروفات التقديم للكلية بـ1150 جنيها لطلاب الفرقة الأولى، على أن يتم تحديد مواعيد وإجراءات تقديم والكشف الطبي للطلاب من المحافظات الأخرى بشكل منفصل.