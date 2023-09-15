حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة المشروعات الخدمية بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 9 حتى 15 سبتمبر الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي..

الأحد 10 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يتابع نشاط مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ضمن الخطة التدريبية للمحليات حيث تم عقد 5 دورات تدريبية منها تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، ودورة تشغيل المدافن الصحية للمخلفات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة أساسيات استخدام الحاسب، ودورة التخطيط الإستراتيجى.

الاثنين 11 سبتمبر

جولة وزير التنمية المحلية في محافظة بني سويف لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة».

الثلاثاء 12 سبتمبر

تواصل مبادرة «سند الخير» توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة بأسعار مخفضة وبلغ حجم مبيعاتها حتى الآن 361 مليون جنيه.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وإعصار دانيال القادم من ليبيا.

كما استقبل وزير التنمية المحلية، مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمراني لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

الأربعاء 13 سبتمبر

متابعة عدد من الوزارات والجهات المختصة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه.

الخميس 14 سبتمبر

ناقش وزير التنمية المحلية، مع اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين على أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص بعض الملفات المهمة.

الجمعة 15 سبتمبر

اجتماع وزير التنمية المحلية مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.