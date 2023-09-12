«التنمية المحلية»: تنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزير هشام آمنة وجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لموجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية شهدت سقوط أمطار خفيفة، وأيضًا المنطقة الشمالية بالقاهرة، بينما شهدت المنطقة الجنوبية استقرارًا في حالة الطقس.

استمرار سقوط أمطار خفيفة

وأضاف «قاسم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن هناك استمرارا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، مع نشاط خفيف للرياح، ما أسفر عن تجمعات للمياه، بجانب إغلاق ميناء السخنة بالسويس، ونشاط للرياح على محافظة دمياط.

إغلاق ميناء العريش أمام حركة السفن

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن البحيرة شهدت سقوط أمطار خفيفة، وكما تم إغلاق ميناء العريش بشمال سيناء أمام حركة السفن، لسوء الأحوال الجوية، أما الإسكندرية فشهدت نشاطا للرياح مع استقرار في الأحوال الجوية.

وأشار «قاسم» إلى أن هناك تنسيقات بين الجهات المعنية، وغرف العمليات بين بعضها البعض في المحافظات، وأيضًا تنسيقات مع الحماية المدنية، وكذلك الأمر مع منظمات المجتمع المدني.