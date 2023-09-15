ميناء دمياط: 35 ألف طن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 35

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13577 طن تشمل 1920 طن حديد و1452 طن ملح و3700 طن مولاس و3877 طن رمل و2628 طن بضائع متنوعة.

حجم الشاحنات دخولًا وخروجًا

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 351709 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5370 شاحنة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64460 طن تشمل 1065 طن خشب زان و6000 طن سكر و10358 طن خردة و 1657 طن أبلاكاش و15537 طن قمح و 6720 طن حديد و22511 طن ذرة و 1878 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 612 طن.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.