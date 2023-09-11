وصول 4345 طن قمح إلى ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و282 طنا، تشمل 6928 طن يوريا و1400 طن علف و2500 طن مولاس و26 ألفا و454 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و759 طنا، تشمل 1312 طن خشب زان و4500 طن سكر و6512 طن خردة و20 ألفا و108 أطنان قمح و4202 طن حديد و9125 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 645 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 405 حاويات، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4480 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 4345 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 300 ألف و5 أطنان، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4219 شاحنة.