ميناء دمياط يستقبل سفينتين من روسيا وأوكرانيا محملتين بـ61 ألف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة «FG SEFA» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 81 متر وعرضها 14 متر القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ3037 طنا من القمح.

استقبال ناقلات القمح

وأكدت الهيئة، أنّ الميناء استقبل السفينة «ARGO I» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 مترًا وعرضها 28 مترًا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22133 طن تشمل 1750 طن يوريا و1580 طن حديد و1300 طن ملح و2700 طن مولاس و2538 طن رمل و12265 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44739 طن تشمل 940 طن خشب زان و4000 طن سكر و6250 طن خردة و 924 طن ابلاكاش و12700 طن قمح و4644 طن حديد و14463 طن ذرة و2484 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 818 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 981 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4884 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 335811 طنًا.

كما غادر قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5030 شاحنة.