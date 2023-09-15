نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة أسيوط

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بالثانوية العامة، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد المختلفة بجامعة أسيوط، التي من المقرر أن تٌعلن مطلع الأسبوع المقبل لطلاب الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للكليات والمعاهد

وعقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تقدم «الوطن»، الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة أسيوط، التي يقوم الطالب بتجهيزها للالتحاق بالكليات والمعاهد عقب إعلان النتيجة التي تشمل.

- أصل شهادة الثانوية العامة وصور ضوئية منها.

- تقديم أصل شهادة الميلاد المٌميكنة وصور ضوئية منها.

- تقديم صور من بطاقة الترشيح وصور شخصية للطالب.

- تقديم صورة من استمارة 2 جند أو6 جند من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

- دفع المصروفات المخصصة عن طريق خدمة فوري وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة لكل كلية.

الأماكن المتاحة ضمن نتيجة المرحلة الثالثة

وتتضمن الأماكن المتاحة ضمن المرحلة الثالثة في جامعة أسيوط، للأقسام العلمية والأدبية كليات الخدمة الاجتماعية وحقوق والآداب والجامعة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة ومعهد الفني التجاري ومعهد المساحة والري ومعهد التعاون الزراعي في جامعة أسيوط، وكلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية في جامعة أسيوط.