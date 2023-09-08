«حياة كريمة» توزع 2000 زجاجة مياه معدنية على المرضى بمستشفيات جامعة أسيوط

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وفدًا من مبادرة مؤسسة حياة كريمة لسقيا الماء، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمواطنين بمحافظات الجمهورية؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة.

توزيع 2000 زجاجة مياه معدنية

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن متطوعي حياة كريمة قاموا بتوزيع 2000 زجاجة مياه على المرضى والمرافقين بالمستشفيات، حيث تم توزيعها بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالاستقبال العام، وقسم الإصابات، ووحدة الحروق، والعناية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى، كما تم توزيع عدد منهم بمستشفى جراحة المسالك تحت إشراف الدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «سقيا»

جدير بالذكر أن مبادرة سقيا أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، وتستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال والمواطنين بمحافظات الجمهورية في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام.