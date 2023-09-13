وظائف جامعة أسيوط.. المهام والشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم

وظائف جامعة أسيوط يبحث عنها المهتمون بتلك الوظائف، وجاء من بينها وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي والصيدليات في قسم المستشفيات الجامعية، ويستمر التقديم بها حتى 15 أكتوبر المقبل، وفقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

وظائف جامعة أسيوط

وتتضمن وظائف جامعة أسيوط وظيفة مدير عام التموين الطبي والصيدليات، ويقوم شاغلها بمهام وظيفته بحسب إعلان الجامعة، في توفير كل الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتموين الطبي والصيدليات للمستشفيات الجامعية، وضمان المحافظة عليها، والاستخدام الرشيد لها.

ويشترط في المتقدم لهذه الوظيفة، إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاتها المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، وتتمثل سنوات الخبرة في قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري

الأوراق المطلوبة من المتقدمين لـ وظائف جامعة أسيوط

وتشمل شروط المتقدمين للوظيفة بحسب إعلان وظائف جامعة أسيوط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

والمستندات المطلوبة عبارة عن تقدم الطلبات، وسبعة نسخ ورقية من المستندات التي تتضمن بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، و8 صور شخصية حديثة، وبيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، ومقترح وافِ ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 وشهادة قانونية معتمدة ومختومة من الادارة المركزية للشئون القانونية خلال مدة الاعلان، موضح بها الاحالة الى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه ونتيجة تحليل المخدرات، وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من احدى الجهات المعتمدة.

مواعيد التقديم لـ وظائف جامعة أسيوط

بدأ موعد إعلان الوظيفة من 12 سبتمبر وينتهي في 15 أكتوبر المقبل، وعلى راغبي التقدم لشغل تلك الوظيفة التقدم بطلب برسم «السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة»، بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط، على أن تقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقي مدون عليه بيانات المتقدم.

وتُرفق بالمستندات نسخة من كل المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة «CD» في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان، وسيُخطر المتقدمون المستوفون لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان، أو بالبريد، والجامعة لا تتحمل أي مسؤولية قد تترتب على طلب غير مستوف لما تقدم.