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أداء صلاة الغائب على ضحايا عاصفة دانيال وزلزال المغرب بمساجد كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
06:38 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أدى الآلاف في مساجد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة ، صلاة الغائب على ضحايا الكوارث الطبيعية بدولتي المملكة المغربية ، وليبيا، داعين الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم بواسع رحمته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

دانيال تضرب ليبيا

وكانت عاصفة «دانيال»، ضرب مدينة «درنه »، التابعة لدولة ليبيا الشقيقة، وعدد من المدن الأخري، حيث خلفت العاصفة خلفها آلاف والمصابين وخسائر في الممتلكات والزراعات .

شعب واحد مصر وليبيا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مؤازرة الشعب الليبي الشقيق، وإرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية بالبر والجو وكذلك إرسال العديد من القوافل الطبية والاغاثية لمشاركة الشعب الليبي الشقيق في تلك الكارثة البيئة التي حلت بهم.

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