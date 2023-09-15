«أوقاف الأقصر»: مساجد المحافظة أدت صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أدى الآلاف من أهالي الأقصر، اليوم، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، واللذين تسببا في مصرع الآلاف من مواطنين الدولتين، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة.

صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

وقال الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن جميع مساجد المحافظة أدت اليوم صلاة الغائب ترحما على الشهداء، وهذا أمر جلل، وبناء على تعليمات وزير الأوقاف أقيمت الصلاة، مضيفا أن الشهداء هم أفضل من في الأرض، وهذا يدل على أن الروح هي أفضل ما خلق الله تعالى.

وأضاف «عبدالدايم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر دائما ما تقف بجوار الأشقاء العرب، ولا تتوانى عن تقديم أي مساعدة لهم، ونحن نشاطرهم الأحزان وندعو الله أن يلهم أهالي الشهداء وذويهم الصبر والسلوان.

إغاثة المحاصَرين والمنكوبين

كما تقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.