هل التدخين ينقض الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

يعتبر التدخين من الأمور التي يدور حولها العديد من التساؤلات، ومن أبرز الأسئلة التي ترد هي إن كان التدخين ينقض الوضوء أم لا، وقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، يأتي ذلك حرصًا من المسلمين على أن تكون صلاتهم سليمة، فهي عماد الدين الإسلامي.

هل التدخين ينقض الوضوء؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عبر الموقع الرسمي للدار على الإنترنت، أن التدخين بمختلف أشكاله لا ينقض الوضوء، ولكنه يخلف رائحة في فم المدخن من شأنها أن تزعج من حوله، بالتالي أوضحت الإفتاء المصرية أنه من المستحب أن يقوم المسلم بعد التدخين بتطهير فمه حتى تزول تلك الرائحة، بالتالي لا يقوم بإزعاج من حوله في الصلاة برائحة فمه.

حكم التدخين في الإسلام

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء في فتوى أخرى، عبر موقعها الرسمي، أن الشرع يحرم الضرر البالغ، والأطباء أقروا أن التدخين يصيب المرء بضرر بالغ، كما أن الشرع قد حرم أن يصرف العبد ماله في أمور لا فائدة لها، بل ومضرة له، كما أنه يحرم أيضا أي مادة مفترة، والتبغ وكل النبات الذي يدخن يفتر أعصاب الإنسان، بالتالي فالتدخين عادة سيئة ومحرمة شرعا، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».