تعرف على ضيوف الشرف في فيلم «عنب».. أبرزهم لطفي لبيب وبيومي فؤاد

يواصل فريق عمل «عنب» تصوير مشاهد العمل الذي من المقرر أن يُعرض ويطرح في دور العرض مع نهاية العام الجاري، وهو فيلم كوميدي يدور في إطار من التشويق حول بعض القصص والمواقف الكوميدية.

العمل من بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة امين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

بيومي فؤاد ولطفي لبيب ضمن ضيوف شرف «عنب»

وكشف صناع الفيلم عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وسامي مغاوري، وليلى عز العرب، ومحمود حافظ، وحسام داغر، وحاتم صلاح، ومحمد حسني، وطاهر أبو ليلة، وعلوي الحسيني، وعلي عفت.

يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، والمنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.