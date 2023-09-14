أبطال فيلم «عنب» يحتفلون بانطلاق تصوير العمل (صور)

احتفل صناع فيلم عنب ببدء تصوير الفيلم، بحضور أبطال العمل، منهم الفنانة آيتن عامر، الفنان إسلام إبراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، مع المنتجة رشا الظنحاني.

تقطيع تورتة احتفالا بانطلاق التصوير

وسيطر على اليوم أجواء السعادة، والفرحة العارمة بين أبطال فيلم عنب، الذين ملأوا المكان بالتصفيق والصفار، لحظة تقطيع تورتة العمل، احتفالا بانطلاق التصوير.

يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.

ويشارك في فيلم عنب كلا من الفنانة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.