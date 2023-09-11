تعاقد أيتن عامر على بطولة فيلم «عنب».. بدء التصوير خلال أيام قليلة

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «عنب» التحضيرات الكاملة، تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

تعاقد أيتن عامر على فيلم «عنب»

وعلمت «الوطن» أن الفنانة أيتن عامر تعاقدت على بطولة فيلم «عنب»، بجانب نور قدري والفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم إعلانها قريبا وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

مشاركة أيتن عامر في فيلم مندوب مبيعات

وشاركت مؤخرا، أيتن عامر فى فيلم «مندوب مبيعات»، التي كانت تدور أحداثه حول سفر «سعيد» للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار؛ لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على فريدة وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.