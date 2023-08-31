إسلام إبراهيم ينضم لأبطال فيلم «عنب» مع بيومي فؤاد

يعيش الفنان إسلام إبراهيم، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تعاقد على المُشاركة في بطولة فيلم جديد، يحمل اسم «العنب»، وذلك بعد تجربته السينمائية الأخيرة، في فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب إسلام إبراهيم، كل من بيومي فؤاد، وآيتن عامر، وهو من تأليف أحمد ويوسف سالم، وقصة أمين جمال، وإخراج أحمد نور، بينما تواصل الشركة المنتجة مرحلة التعاقدات للانتهاء من تسكين الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.

ومن جانبها، قالت منتجة الفيلم رشا الظنحاني، في بيانٍ صحفي، إنّ الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت، ومن المُقرر الإعلان عنها اتباعًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أبطال وأحداث فيلم ع الزيرو

ويُعرض للفنان إسلام إبراهيم، حاليًا فيلم «ع الزيرو» الذي تدور أحداثه في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانة مراد، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.