إنشاء المجمع الخدمي بقرية سدس في بني سويف.. «هتخلص مصلحتك بمكان واحد»

انتهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إنشاء المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ضمن 6 مجمعات خدمية استهدفتها المبادرة في مرحلتها الأولى بقرى مركزي ببا وناصر، التي تتيح عددا من الخدمات في مكان واحد، لتخفيف العبء عن المواطنين.

خدمات ومصالح حكومية في مكان واحد

وأُقيم المجمع الخدمي في قرية سدس الأمراء على مساحة 560 مترا، ويتكون من 3 طوابق دور أرضي وأول وثاني علوي، ويشمل: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري، ضمن 6 مجمعات استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمركزي ناصر وببا.

تخفيف العبء عن المواطنين.

ويستهدف المجمع الخدمي بقرية سدس في محافظة بني سويف، تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومُميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بني سويف

واستهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة 66 قرية في مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ووحدات طب أسرة ومراكز شباب ورصف للطرق وأسواق ومواقف حضارية.