انطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 12و13 مايو 2023 للكشف والعلاج مجانًا في العديد من التخصصات الطبية بمختلف أنحاء الجمهورية.

التخصصات التي تشملها القوافل الطبية

وأوضحت وزراة الصحة، أن التخصصات الطبية داخل القوافل تشمل «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف، الأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

الأماكن المتاح بها القوافل الطبية

ولفتت الوزارة إلى أن الأماكن التي تنطلق بها القوافل الطبية تضم «المستعمرة مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر، الرقة البحرية مركز اطفيح بمحافظة الجيزة، كفر اخشا بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والحي الأول بمركز العبور بمحافظة القليوبية».

تقديم خدمات طبية لـ2 مليون مواطن

وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألف و136مواطن، من خلال 1841 قافلة طبية، خلال العام الماضي، وتحرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.