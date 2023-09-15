عاجل.. وفاة حفيد سيد درويش بالتزامن مع الاحتفاء بمئوية رحيل فنان الشعب

شُيعت، منذ قليل، جنازة طارق حسن سيد درويش نجل الفنان الراحل سيد درويش من مسجد الامام الشافعي.

تشييع الجنازة من مسجد الأمام الشافعي

كان محمد درويش البحر نشر خبر وفاة شقيقه طارق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي طارق درويش نسألكم الدعاء البقاء لله تعالى وحده».

ورحل طارق سيد درويش حفيد فنان الشعب عن دنيانا فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، لتتزامن الوفاة مع نفس يوم الاحتفاء بمئوية رحيل جده.

كان الفنان سيد درويش رحل عن دنيانا فى 15 من شهر سبتمبر من عام 1923 بعد اخبار عدة تداولت وقتها عن محاولة تسميمه واخرى عن محاولات لقتله.