مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل: جراج وموقف حافلات

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، موضحاً أنَّ المخطط يشتمل على إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1100 عربة طبقاً للاشتراطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

موقف للحافلات

كما أنَّه من المقرر استغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع 20 أتوبيسًا، وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق.

وأضاف التقرير، أنَّ محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة تُقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانًا، لافتاً إلى أنَّها محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة بها بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات «TVM»، وذات طابع فرعوني، وستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كل طوابقها.

أسباب اختيار موقع المحطة

ونوه التقرير إلى أنَّه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وضمن أسباب اختيار الموقع وقوع المحطة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، فضلاً عن ربطها مع وسائل النقل المختلفة كالسكة الحديد والمترو والأتوبيس الترددي.