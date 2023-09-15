نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تطوير جزيرة هيسا.. بتكلفة 5 ملايين جنيه

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهات بعقد جولات ميدانية مكثفة للتواصل مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية لسكان قرية جزيرة هيسا زيارتها لجزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول في ظل الأعمال والمشروعات الجارية فيها.

وشاركت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان في الجولة ورافقها مديرو ومسئولو الطرق والإسكان، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس الحي.

التطويرات بتكلفة 5 ملايين جنيه

وخلال هذه الجولة، ركزت الدكتورة غادة أبو زيد على سماع مطالب واحتياجات سكان قرية هيسا، ومتابعة تقدم أعمال مشروع تطوير الطريق الرئيسي بالجزيرة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.

إنشاء ممشى للأهالي

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة أن يتضمن المشروع إنشاء ممشى للأهالي والمواطنين يكون موازيًا للطريق الرئيسي، وذلك بواسطة نظام المصاطب.

كما وجهت بتنفيذ الأعمال الهندسية والفنية اللازمة للتغلب على الارتفاعات الواضحة في المسار الجديد للطريق، مع التركيز على تحسين جوانب الطريق لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الأهالي والمواطنين وحركة السياحة في الجزيرة.

وكلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولي مديرية الإسكان بإعداد المقاييس الهندسية والفنية اللازمة لتطوير المرسى والرصيف لاستيعاب العبارات والمراكب التي تنقل الأهالي والمواطنين إلى الجزيرة.

وتضمنت الجولة الوقوف على دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الابتدائية في الجزيرة، بالإضافة إلى توفير المظلات وأماكن الظل والانتظار حول المدرسة لحماية الطلاب من أشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف.

وتعمل الجهات المعنية على تجديد المحول الكهربائي الرئيسي لضمان توفير خدمات الكهرباء للمنازل في الجزيرة حيث يعمل مسئولي مجلس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الهيئة القومية وشركة الكهرباء لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي في المنطقة.

وتهدف هذه الجولة الميدانية إلى تلبية احتياجات السكان وتحسين البنية التحتية في منطقة الباتنيول وجزيرة هيسا في ظل تنفيذ مجموعة من المشاريع الهندسية والتطويرية لتحسين الطرق والمرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي بالتزامن مع توجيه الاهتمام بشكل خاص إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمجتمع.