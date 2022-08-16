نائب محافظ أسوان: إدراج 410 مدارس في قرى «حياة كريمة».. فيديو

قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، إنّ المحافظة شهدت إدراج 410 مدارس في قرى «حياة كريمة»، وستكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل، كما أن هناك 8 مدارس انتهت فعلا وسيبدأ الدراسة فيها في الشهر المقبل مع بداية العام الدراسي الحالي، لافتة إلى إدراج %35 من المدارس بقرى حياة كريمة في أسوان.

معظم المدارس ستكون جاهزة لبدء العام الدراسي

وأضافت نائب محافظ أسوان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «كل المدارس التي دخلت صيانات وإحلال جزئي ستكون جاهزة لبدء العام الدراسي فيها في منتصف سبتمبر المقبل، ونحاول التركيز على توفير بيئة جميلة ومناسبة للأطفال لبدء عام دراسي جديد من خلال إجراء بعض المراسم المعينة لاستقبال الطلاب، ويتم ترتيب هذا الأمر مع مديري المدارس في المحافظة كلها، و سنركز على الأنشطة الرياضية هذا العام الدراسي».

دراسة احتياجات كل قرى حياة كريمة

وأوضحت «أبو زيد»، أن كل قرى حياة كريمة المستفيدة من خدمات المبادرة، تم دراسة احتياجاتها من الناحية التعليمية وادراج احتياجاتها بالكامل، والمحافظة ستشهد تخصيص الألعاب الفردية والجماعية في المدارس، وندرس تشكيل طلاب المنتخب من طلاب المدارس في إجازة منتصف العام وذلك في الرياضات الجماعية بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، وسيتم عمل معسكر في إجازات منتصف وأخر العام الدراسي.