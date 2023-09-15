سلمى صباحي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجراء جراحة في المخ: نفسي أنام

كشفت الاعلامية سلمي صباحي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطورات حالتها الصحية عقب إجرائها عملية جراحية في المخ، موضحةً أنها تتمنى أن تنام بشكل جيد.

وكتبت سلمي صباحي قائلة: «النهارده فات 20 يوم ع العملية.. 20 يوم منمتش فيهم ساعه على بعض.. ما هو لما دماغك تتفتح و يتحط فيها جسم غريب متوصل بأنبوب لحد بطنك و يبقى عندك غرز في دماغك و في بطنك يبقى طبيعي ماتعرفش تنام، لا تعرف تحط راسك على مخدة ولا حتى تنام على جنبك! بس بالرغم من إن دي فترة صعبه من عدم النوم و شدة الألم و كتر الأدوية، أنا اتعودت دايما أبص على الحلو وفيه حاجات حلوة كتير شوفتها الفتره دي».

سلمي صباحي: ربنا نجاني من خطر كبير

وأضافت: «أولا إن ربنا بيحبني لطف بيا أوي لما خلاني أكتشف المشكله اللي عندي من حاجه بسيطة جدا ماكانتش حتى بتوجعني و كان ممكن جدا أطنش ومركزش فيها لكن ربنا خلاها تزيد عشان أنتبه وأدور على السبب والحمدلله الحمدلله هداني لدكاترة محترمين ونجاني من خطر كبير كان ممكن يحصلي لو كنت استنيت أكتر من كده،ثانيا حسيت أوي ب حب الناس في سؤالهم ودعواتهم وممتنة جدا جدا لكل حد افتكرني بدعوه في صلاته أو في الكعبة أو عند مسجد سيدنا النبي وبعتلي من هناك، وكل حد زارني وخفف عني كبيرة أوي عندي إن حد يقرر يديني شوية من وقته وينزل من بيته عشان يجيلي وأنا تعبانة».

وتابعت سلمي قائلة: «من الحاجات اللي أثرت فيا أوي الناس اللي خدوا من يومهم وقت وجهد وتعبوا نفسهم وعملولي أكل بأيديهم وبعتهولي! حقيقي تصرف فيه اهتمام وخير غير طبيعي! أكتر حاجه فرحتني و بكيتني كمان الأطفال اللي بعتولي رسايل ورسومات و فويس نوتس حبكم أكبر نعمه ربنا كرمني بيها، ثالثا اكتشفت اني غلط! أيوه غلطت كتير في حق نفسي، ودي رساله لكل أم، ركزي مع نفسك خلي بالك من نفسك ماتطنشيش نفسك، أول ما تحسي بتعب اكشفي من فضلك واطمني، مش لازم تفضلي تستحملي لحد ما تقعي، و متخليش حاجة تعصبك عشان آخرة العصبية خطر كبير عليكي، أنا بوجه كلامي هنا للأمهات بالذات عشان إحنا كلنا زي بعض، الفترة دي خلتني أعيد تفكير في طريقتي وأحاول إني أكون أهدى و أخلي بالي من نفسي عشان أكون قادرة أخلي بالي من ولادي»

سلمى الصباحي: نعم الله كثيرة

واختتمت سلمي قائلة: «رابعا بصيت على النعم اللي ربنا ادهالي طول حياتي وأيقنت ان الابتلاء دايما ربنا بيدي معاه الصبر و التحمل، ربنا عارف أنا أقدر أحتمل إيه ومقدرش أحتمل إيه، الحمدلله الحمدالله الحمدالله على نعمك الكتير يا رب، أنا بس نفسي أنام».