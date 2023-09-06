فن صناعة التماثيل من رمال البحر يجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

تحرص فنادق الغردقة على ابتكار كل ما هو جديد لجذب السياح على الشواطئ، وفي لفتة جميلة حرص أحد العاملين بفندق سياحي على تصميم تماثيل من رمال البحر بأشكال مختلفة، منها الأسد وكلب يحضن رضيعه ودولفين وأهرامات الجيزة، وذلك بمساعدة زملائه ومشاركة سياح الفندق في جو من البهجة والسرور، ما جذب السياح على الشواطئ.

تماثيل من رمال البحر على شواطئ الغردقة

أشار نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير أحد الفنادق السياحية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التماثيل المصنوعة من رمال البحر جذبت السياح على الشواطئ الذين أبدو إعجابهم التماثيل منها الأسد وكلب يحضن رضيعه ودولفين وأشكال مختلفة أخرى من التماثيل أهمها أهرامات الجيزة.

السياح على شواطئ الغردقة

ولاقي ذلك قبول وإعجاب السياح الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق منذ بدء موسم الصيف الجاري تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة من جنسيات مختلفة من الدول الأوروبية.

تماثيل على شواطئ الغردقة

وأشار محمود عبد الوهاب مدير النشاط الرياضي بفندق سياحى بالغردقة ومصمم التماثيل، إلى أنه نجح في تصميم أشكال متنوعة من التماثيل بمساعدة زملائه من قسم النشاط الرياضي الفندق، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تعلم هذه الطريقة من أحد السياح الأجانب وطوَّر من نفسه وأصبح يصمم أي شكل من الأشكال بمساعدة زملائه الذين يساعدونه في تجميع كميات من الرمال، مؤكدا أن أنسب وقت لتصميم التماثيل هو وقت الجذر للبحر، حيث هدوء الأمواج.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر الأشكال التي لاقت إعجاب السياح هي أهرامات الجيزة وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية لها ونشرها على حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي.