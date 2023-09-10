مصطفى عمار: فن سيد درويش تخطى زمنه وظل خالدا في ذاكرة مصر والوطن العربي

قال الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، إنّ اليوم خاص جدا في تاريخ الفن المصري لأنه يعبر عن فنان الشعب الموسيقار العظيم سيد درويش.

واستعار عمار، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، مقدمة ملف سيد درويش في عدد الوطن غدا، قائلا: «اسمحوا لي أن استعير مقدمة زميلي سيد المليجي في عدد الوطن لوصف شعور ملايين البشر من العرب تجاه سيد درويش، فقد نفذ في الموسيقى من روحه، 100 عام مرت على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية، وحرر النغم الشرقي من قبضة التبعية، فمنح موسيقانا بريقا عالميا يعينها على الصمود ومقاومة التغريب، لأنها خلاصة ميراث حضاري عظيم مختوم بشعار أنا المصري».

وتابع: «100 عام مرت على رحيل الشيخ الذي فارق دنيانا وعمره 32 سنة، وترك فينا حصاد 12 سنة من إبداعاته الموسيقية التي لا تزال تسري تحت جلودنا، وتغرس فينا حب الحياة، وحب هذا الوطن، وتمنحنا زادا يصلح لكل المناسبات والأوقات».

وواصل عمار: «سيد درويش ليس مجرد موسيقار أو فنان عدى على مصر أو الوطن العربي، رحل منذ 100 سنة لكنه مازال حاضرا بموسيقاه وأغانيه وفنه العظيم الذي تجاوز الزمن كي يظل أحد الخالدين في ذاكرة مصر والوطن العربي».