جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج فن الموسيقى «Music Art»

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، بدء القبول في برنامج فن الموسيقى Music Art بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وذلك بمصروفات دراسية 50000 جنيه مصري وحد أدنى 53%؛ إذ يمنح البرنامج للخريج درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الفريدة بمجال الموسيقى وهو تخصص فن الموسيقى «Music Art».

تخصصات برنامج فن الموسيقى «Music Art»

ويشمل البرنامج عددا من التخصصات الدقيقة في الشعب التالية:

1- شُعبة التأليف والتوزيع والقيادة.

Composition, Arranging and Conducting- 2- شُعبة الأداء Performance «وتشمل العزف على الآلات المختلفة عالمية وعربية، الغناء الكلاسيكي والعربي، الجيتار الكلاسيكي والساكس فون والدرامز).

3- شُعبة التربية الموسيقية.

Music Education- 4- شُعبة موسيقى الجاز

5- شُعبة الهندسة الصوتية

Sound Engineering- 6- شعبة الموسيقى المعاصرة Contemporary Music

ويؤهل البرنامج الخريج للعمل كمهندس صوت أو مشغل لأجهزة التسجيلات المعقدة، وهي المهنة التي لا تدرس إلا في الجامعات الأوروبية والأمريكية، ويكون الخريج قادرا على العمل كمؤلف موسيقي أو عازف متميز أو مدرس ذي كفاة عالية، ويتيح هذا البرنامج للخريج العمل كمدرب للفرق الموسيقية وقائدا للأوركسترا.

ويتميز خريج البرنامج بدراسة تخصص من التخصصات الفريدة التي تجمع بين الأداء العملي رفيع المستوى والتدريس، كما يتيح هذا البرنامج فرص التدريبات العملية والعروض الموسيقية من عزف وغناء وتأليف وقيادة خلال فترة الدراسة ومشروع التخرج.

أهداف برنامج فن الموسيقى «Music Art»

ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المعنية بالموسيقى والتربية الموسيقية، محليا وإقليميا ودوليا لخدمة قضايا الموسيقى والتربية الموسيقية، وتقديم خريج قادر على المزج بين الأداء العملي المتميز المطلوب في سوق العمل، ومواكبة المستجدات الحديثة والتطور التكنولوجي، والفهم النظري المؤهل للتدريس.