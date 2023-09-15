الفنان محمد مهران يكشف عن موعد ومكان عزاء والده

كشف الفنان محمد مهران، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد ومكان عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

رحيل والد الفنان محمد مهران

وكتب محمد مهران قائلا: «العزاء اليوم بدار مناسبات ممدوح ثابت مكي بطريق صلاح سالم بحوار حي مصر القديمة ومسجد سيدي أبو السعود، برجاء الدعاء لوالدي بالرحمة و المغفرة».

وفاة والد الفنان محمد مهران

وأعلن الفنان محمد مهران، أمس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة والده.

وكتب محمد مهران قائلا: «توفى إلى رحمه الله والدي جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 57357 بعد صلاه المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بمواساة مهران، لوفاة والده متمنين لوالده الرحمة والمغفرة.