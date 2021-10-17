محمد مهران عن حكاية «فوتوشوب» من مسلسل زي القمر: سعيد بالبطولة

عُرضت مساء أمس، أولى حلقات حكاية «فوتوشوب» من مسلسل زي القمر، بطولة الثنائي محمد مهران وملك قورة، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور، وتصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد مهران في حكاية فوتوشوب مسلسل زى القمر

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» أعرب الفنان محمد مهران، عن سعادته ببطولة حكاية فوتوشوب من مسلسل زي القمر، قائلًا: «سعيد جدا بأن شركة الإنتاج وثقت فيا وأدتني البطولة لأول مرة ودي مسئولية كبيرة».

وأضاف الفنان محمد مهران: «حكاية فوتوشوب هو موضوع بيعانى منه ناس كتير أوى وهما الناس المزيفين اللي بيظهروا حاجات مش موجودة فيهم، موضوع بيشغل كل الناس وكل العلاقات الاجتماعية».

وأكد بطل حكاية «فوتوشوب»، على سعادته بالتعاون مع فريق العمل الخاص بالمسلسل وخاصة ملك قورة، متابعًا: «ملك قورة لطيفة جدا وإن شاء الله العمل يعجب الناس ويوصلهم التعب اللي تعبناه».

مسلسل القرار

يذكر أن الفنان محمد مهران يواصل الآن تصوير حدوتة «خيال حلمي» ضمن حكايات مسلسل القرار، يشارك فيه بجانب إدوارد ونانسي صلاح وغفران وعفاف رشاد، وهي من إخراج تامر حمزة.