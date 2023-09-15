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عاجل.. وفاة والد الفنان محمد مهران

كتب:

ضحى محمد
02:29 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الفنان محمد مهران

الفنان محمد مهران

أعلن الفنان محمد مهران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة والده كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

صلاة الجنازة على والد الفنان محمد مهران

وكتب محمد مهران: «توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران، صلاه الجنازة بعد صلاه الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 57357 بعد صلاه المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وانهالت تعليقات نجوم الفن بمواساة مهران لوفاة والدة متمنين لوالده الرحمة والمغفرة وله الصبر والسلوان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.