الفنان محمد مهران يشيع جثمان والده من مسجد عمرو بن العاص.. (صور)

أدى الفنان محمد مهران، صلاة الجنازة على جثمان والده عقب صلاة الجمعة اليوم، ودخل في حالة بكاء وانهيار شديد، خلال مراسم توديع والده والقاء النظرة الأخيرة عليه، وسط مرافقة أصدقاءه وأسرته له ومحاولة مواساته.

وشيع جثمان والد الفنان محمد مهران، ظهر اليوم من مسجد عمرو بن العاص، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وتم دفن الجثمان ووارى الثرى في مقابر العائلة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء وأفراد العائلة، في ظل غياب نجوم الوسط الفني.

موعد ومكان عزاء والد محمد مهران

ومن المقرر أن يستقبل محمد مهران، العزاء في والده الراحل عقب صلاة المغرب مساء اليوم بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 75375.

وفاة والد الفنان محمد مهران

وكان محمد مهران، قد أعلن في الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، عن وفاة والده جمال محمود مهران، مع إعلان موعد ومكان الجنازة والعزاء، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.