محافظ القليوبية يوجه بضبط أي سيارة تلقي مخلفات الهدم أسفل الدائري

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة عمل دوريات بالتناوب بين العاملين بالوحدات المحلية لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وإزالة التعديات والمخالفات التي تُعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

وأوضح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

أعمال النظافة والإشغالات بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم لمحافظ القليوبية، استهدفت المرور على أعمال النظافة والإشغالات بمدينتي الخصوص، وشبرا الخيمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية، بالإضافة إلى المرور على أنفاق مدينة الخصوص للتوجيه بنظافتها.

إزالة جميع تراكمات القمامة

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أنفاق مدينة الخصوص أسفل الطريق الدائري نفق الرشاح ونفق الأمير، حيث وجه بالعمل على نظافتهم وإزالة جميع تراكمات القمامة ورفع الإشغالات الموجودة بها، موجها بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرصف تلك الأنفاق للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وتمهيدها أمام حركة المرور والمشاة.

مراجعة جميع ساحات الانتظار

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص، موجها بالعمل على نظافة المحور أولا بأول ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

ووجه المحافظ بعمل النوبتجيات الليلية لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم، ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري، وفي الشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري.

متابعة أعمال النظافة بشوارع 15 مايو وشارع 135

وتابع المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بشوارع 15 مايو وشارع 135، وأحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة وأعمال رفع المتولد اليومي من القمامة بنقط التجميع، موجها بالعمل على منع الإشغالات أمام المحال التجارية.