خالد يوسف يواصل تصوير فيلمه «الإسكندراني» بمدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

يواصل المخرج خالد يوسف، تصوير فيلمه الجديد «الإسكندراني»، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل.

فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي

فيلم الإسكندراني يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.

وكان خالد يوسف شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل «سره الباتع»، والتي كانت تدور أحداثه حول ما بين الماضي والحاضر، تدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.