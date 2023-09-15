كاتبة صحفية: الخطة التنموية الشاملة بالصعيد أحدثت طفرة غير مسبوقة

قالت الكاتبة الصحفية، همت سلامة، إنَّ الخطة التنموية الشاملة للصعيد خلال السنوات التسع الماضية أحدثت فرقا في جزء من مصر لم يأخذ حقه في الفكر أو التخطيط والتنمية، وحالياً الخطة الاستراتيجية للدولة تسعى من خلالها لإصلاح أخطاء الماضي التي تسببت في الفجوة.

سلامة: الجزء الأكبر من الخدمات والإصلاحات من نصيب صعيد مصر

وأضافت «سلامة» خلال استضافتها ببرنامج «رسالة وطن»، المُذاع على راديو 9090، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنَّ الجزء الأكبر من الخدمات والإصلاحات والمشروعات تتم في صعيد مصر حالياً، قائلة: «للوقوف على أرض الواقع ومتابعة ما يجرى من تنمية لصعيد مصر، علينا مراجعة بعض الأرقام والإنجازات، بداية من «أسبوع الصعيد» في ديسمبر 2021 الذي أطلقه الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي نزل للناس بنفسه في أسوان وصعيد مصر

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنَّ «رئيس الجمهورية نزل بنفسه على الأرض وكلم الناس.. وكان معه مسؤولين من الحكومة ولا ننسى الصورة العظيمة للطفل الصغير مع الرئيس في أسوان.. الرئيس السيسي قعد مع الناس ووسطهم على الدكك في أسوان».