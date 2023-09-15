5 توجيهات من محافظ أسوان استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مساعديه بعمل جولات تفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية في المدارس، بمشاركة نائبته الدكتورة غادة أبو زيد وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية وعدد من القيادات التعليمية.

تضمنت الجولة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 من خلال عدد من القرارات الجديدة بدأت بزيارة عدة مدارس، منها مدرسة الشهيد عمرو فريد للغات الرسمية بطريق صحاري، ومدرسة هارون عبد الغفور الثانوية المشتركة، ومدرسة المهندس أبو العباس أبازيد الرسمية الابتدائية للغات بقرى وادي كركر.

زيارات ميدانية لـ لمراجعة أعمال التطوير والصيانة

وخلال الجولة، وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسؤولي التربية والتعليم بالتعاون مع الأبنية التعليمية للقيام بزيارات ميدانية ومراجعة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة في المدارس، وتحديداً فيما يتعلق بالدهانات وتحسين كفاءة دورات المياه الموجودة داخل المدارس، وجرى التأكيد على ضرورة التعامل السريع مع أي ملاحظات تم رصدها لتلافيها بأسرع وقت ممكن.

قرارات جديدة من محافظة أسوان بشأن العام الدراسي 2023/2024

وأكدت نائب محافظ أسوان، ضرورة الالتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام بالمظهر العام والالتزام بعملية النظافة والتأكد من سلامة المقاعد، ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية؛ لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسي لديهم.