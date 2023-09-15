أماكن معارض أهلا مدارس بقنا 2023.. الكشكول 60 ورقة بـ3.5 جنيه

افتتحت محافظة قنا، عددا من معارض أهلا مدارس 2023 في مدينة قنا وعدد من مدن المحافظة ، ويبحث المواطنين عن أماكن معارض أهلا مدارس 2023 في المحافظة نظرا لما تقدمة من أدوات مدرسية من زي وكراريس وكشاكيل وغيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ عن مثيلتها في الأسواق الحرة ومحال والمكتبات الخارجية.

أماكن معارض أهلا مدارس في قنا 2023

وحددت محافظة قنا أماكن معارض أهلا مدارس 2023 في مدن محافظة قنا بتخفيضات 30٪ وهي كالآتي:

-معرض أهلا مدارس في ميدان الساعة بمدينة قنا

-معرض أهلا مدارس في شارع المحطة بحوار الشونة في مدينة دشنا.

-معرض أهلا مدارس في نجع حمادي مدينة نجع حمادي

--معرض أهلا مدارس في مدينة قوص بجوار المحطة

-معرض أهلا مدارس في مدينة ابوتشت

أسعار معارض أهلا مدارس 2023 في محافظة قنا

- دستة كشكول 60 ورقة بسعر 35 جنيها.

- دستة كراسة 24 ورقة 35 جنيها

- قلم الرصاص 2جنيه

- قلم جاف 2.5جنيه

- براية 1.5جنيه

- استيكة بـ جنيه

--مسطرة جنيه

--علبة ألوان 4 جنيهات

- الشنط المدرسية.. تتراوح أسعارها ما بين 80 جنيها إلى 200 جنيه

- ملابس المدارس بكافة المراحل التعليمية للذكور والإناث بأسعار وخصومات 30٪

محافظ قنا: جميع المستلزمات متوفرة في معارض أهلا مدارس

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، في تصريحات صحفية إن معارض أهلا مدارس تنظمه الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، ويوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي ، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.