9 معارض لـ أهلا مدارس في مطروح.. أدوات مدرسية بتخفيضات 7%

انطلقت معارض أهلا مدارس بافتتاح 9 منافذ تقدم جميع الأدوات المدرسية للطلبة في مختلف المراحل التعليمية بأرخص الأسعار على مستوى محافظة مطروح، تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مجموعة من التجار الكبار، لتقديم السلع بأسعار ميسرة لجميع المواطنين للتخفيف عن كاهل الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022-2023.

خريطة معارض أهلا مدارس

وتنتشر معارض أهلا مدارس على مستوى المراكز والمدن بنطاق محافظة مطروح، منذ 20 أغسطس 2022، حسب المهندس حسين الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح، شارحًا لـ"الوطن" خريطة المعارض بالمدن وهي كالتالي:

- معرضان في مدينة سيدي براني.

- معرض في مدينة الضبعة.

- معرضان في مدينة العلمين.

- 3 معارض في مدينة مرسي مطروح.

- معرض في مدينة الحمام بمطروح.

تخفيضات معارض أهلا مدارس

وأضاف وكيل وزارة التموين بمطروح، أن الأدوات المدرسية تطرح بـ أرخص أسعار في جميع المعارض التي تشرف عليها مديرية التموين بمدن مطروح بواقع 7% تخفيضات، عن أسعار الجملة التي يتم البيع بها في المكتبات الكبيرة.

وأشار "الشيباني" إلى أن هذه السلع، عبارة عن أدوات مدرسية من أوراق وكراسات وكشاكيل عربي وإنجليزي ورياضة، وملخصات المواد، وجميع مستلزمات أدوات المدارس، وأزياء مدرسية وشنط، ويجرى متابعتها والرقابة عليها بصفة يومية، من خلال مفتشي التجارة التابعين لمديرية التموين بالنزول والمرور على المعارض، ومتابعة الأسعار، ومدى توافر السلع، والاستماع إلى المواطنين، خاصة والعام الدراسي الجديد على الأبواب.