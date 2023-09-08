توزيع أدوات مدرسية مجانا على 200 طفل في مركز الرياض بكفر الشيخ

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض مجاني للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع الزي والأدوات المدرسية على 200 طفل

وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي و«كوتشيات» وأقلام وكشاكيل وعلب ألوان وأدوات هندسية لـ200 طفل بالمرحلة الابتدائية، كما تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من الأطفال.

جاء ذلك بحضور إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، وآلاء خفاجة، مدير حماية الطفل، وبسمة الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض، وجمعية «إيد بإيد» بالرياض برئاسة قادومة ناجي، ورضا عبد السلام.