«كتر خيرك» مبادرة شباب المنوفية لتوزيع أدوات مدرسية مجانا: «بنفرح الغلابة»

مبادرة خيرية تحمل اسم «كتر خيرك»، تهدف لإدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجا مع قرب العام الدراسي الجديد، أطلقها مجموعة من شباب قرية مييت الوسطى التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، لتوزيع الأدوات المدرسية مجانا على الطلاب غير القادرين.

«بقالنا سنين شغالين على كدة، بنحدد الأسر الأكثر احتياجا مع بداية كل عام وبنجيب ليهم الأدوات المدرسية والزي اللي أولادهم بيحتاجوه، والسنة دي معانا 120 طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال كمان وبنفرح الغلابة»، وفق إمام السيد، أحد شباب مبادرة «كتر خيرك»، موضحا أنه تم الاتفاق على متابعة عدد من الطلاب والسؤال عن مستواهم والاهتمام بهم بشكل مستمر، مع توفير عدد من المستلزمات الدراسيه يتسلمها الطلاب مع بداية الترم الأول من العام الدراسي، وما تبقى من الطلاب سيتم تسليمه خلال الترم الأول ومع بداية الترم الثاني.

مكونات الأدوات المدرسية التي توزع مجانا

«كراسات وكشاكيل وأقلام وألوان وزي مدرسي»، تلك هي الدوات التي سيتم توزيعها على الطلاب غير القادرين وفقا لـ«السيد»: «هوزع 10 كراسات عادية، 2 كراسة إنجليزي، 5 كشاكيل، 2 قلم جاف، 4 قلم رصاص، قلم رصاص سنون، علبة الوان، 2 مسطرة، 1 براية، 2 استيكة، على كل طفل في رياض الأطفال والابتدائي، و8 كراسات عادية، 10 كشاكيل، 4 أقلام جاف، 2 قلم رصاص، 1 قلم رصاص سنون، 2 مسطره، 1 علبة ألوان، 1 مقلمة على طلاب الإعدادية»

إجمالي التكلفة والمساعدات الأخرى

11 ألف جنيه هي تكلفة الأدوات المدرسية التي تم شرائها ضمن مبادرة «كتر خيرك»، وذلك لتوزيعها مجانا وفقا لابن المنوفية: «إجمالي تكلفة الأدوات المدرسية 11 ألف جنيه، بخلاف الكتب الخارجيه التي يتم توزيعها على الطلاب المحتاجين أثناء ذهابهم إلى الدروس، وأنا بشكر عدد كبير من أهالي القرية لمساعدتهم في توفير هذه المسلتزمات المدرسية، وربنا يجعلنا سند للغلابة».