أوبرا الإسكندرية تحتفل بأعمال سيد درويش 21 سبتمبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد ومشاركة نجوم الفرقة «سارة مجدى محمد رئيس، يمنى حسن، أحمد رجب،هايدى الجندى،مصطفي سعد،آلاء أيوب،ك ريم زيدان» وذلك بمناسبة الاحتفال بمئوية فنان الشعب خالد الذكر «سيد درويش» وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف وذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر الجاري.

برنامج حفل سيد درويش في أوبرا الإسكندرية وبحسب أوبرا الإسكندرية فإن الحفل يتضمن الحفل باقة متنوعة من أعمالهم منها «القلب ولا العين،عيني بترف،زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين،علي قد الليل ما يطول وغيرها»

من هو سيد درويش؟

يذكر أن الشيخ سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمدينة الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 15 سبتمبر 1923، و يعد أبا للموسيقى المصرية العربية وأحد أعظم الموسيقيين في مصر.

لحن وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري مثل «شد الحزام، وانا هويت و قوم يامصري، و سالمة يا سلامة» كما أنّه لحن النشيد الوطني المصري وأغنية بلادى بلادي وجهز سيد درويش هذا اللحن بمناسبة رجوع سعد زغلول من المنفى ودرب عليه طلبة المعهد العباسى لكن سيد درويش توفي فى 15 سبتمبر أى قبل وصول سعد زغلول بيومين.

الموسيقار محمود الشريف

كما يذكر أن الموسيقار محمود الشريف وهو من مواليد مدينة الإسكندرية و يعتبر من أهم الملحنين الذين أثروا الحركة الموسيقية فى مصر فى أواسط القرن العشرين تأثر بسيد درويش وسار على نهجه فى التطوير.. قدم المئات من الألحان الأصيلة كما قدم للسينما ألحانا رائعة ، وبلغت ألحانه أكثر من 800 لحنا أشهرها على الإطلاق هو نشيد الله أكبر الذى قام بتلحينه في فترة حرب 1956 وساهم كثيرا فى بث روح الوطنية وذاع فى جميع البلاد العربية واتخذته بعضها نشيد قوميا لها ، وكان يحظى دائما بالجوائز الأولى فى المهرجانات الفنية المختلفة.