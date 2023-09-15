منسق حياة كريمة: إنهاء 98% من مشروعات حياة كريمة في قرى شرق القناة

أكد محمد جمال منسق حياة كريمة في الإسماعيلية، تنفيذ أكثر من 98% لمعظم المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى شرق قناة السويس.

وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت 4 قرى في مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، من أكثر القرى احتياجاً لافتقارها لمشروعات البنية التحتية الرئيسية كمياه الشرب والصرف الصحي.

جمال: مشروعات حياة كريمة استهدفت 7 محاور رئيسية

وقال «جمال» إن مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية استهدفت 7 محاور رئيسية، أولها توفير سكن كريم برفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

خدمات طبية

وأضاف أن المشروعات استهدفت الخدمات الطبية، المتمثلة في بناء المستشفيات وتطويرها وبناء الوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية إلى جانب الخدمات التعليمية، من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

وقال «جمال» إن المباراة تعمل على محور التمكين الاقتصادي بتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل مع العمل على بناء وتأهيل الإنسان.