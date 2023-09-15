محافظ بني سويف: حياة كريمة ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.

غنيم: حياة كريمة حققت نقلة نوعية لقرى بني سويف

وكشف محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، إن مشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، تعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي.

محافظ بني سويف: حياة كريمة استهدفت 66 قرية في مرحلتها الأولى

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تنفيذ 1616 مشروعًا في 66 قرية، و218 تابعًا بمركزي ناصر وببا، ضمت 20 قرية بمركز ناصر، و46 قرية بمركز ببا، في 12 وحدة قروية، لخدمة 906 ألف و788 مواطن بتلك القرى والتوابع.

غنيم: المبادرة ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وقال محافظ بني سويف إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.