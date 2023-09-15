إنجازات «حياة كريمة» بأسوان.. مشروعات مياه ومجمعات خدمية في قرى إدفو

نالت محافظة أسوان نصيبا كبيرا من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي من شأنها توفير العديد من الخدمات للأهالي في القرى والمراكز المختلفة على مستوى المحافظة، وفي مركز إدفو أقامت المبادرة عددا من المشروعات الخدمية المتنوعة، من أجل تحقيق التنمية في القرى المختلفة بالمركز.

مشروعات حياة كريمة في إدفو

من مشروعات حياة كريمة في مركز إدفو هي إنشاء محطة الصرف الصحي في وادي الرديسية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%، وكذا في قرية الفوزة غرب، هذا بالإضافة إلى موقف سيارات النقل الداخليي في عزبة تلى، وفي قرية الطوناب، تم إنشاء سوق تجارية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 95%، ومحطة معالجة بنسبة تنفيذ 85%.

مجمعات خدمية وتطوير شبكة الكهرباء

ولم تغفل حياة كريمة المجمعات الخدمية، فأنشأت مجمعا في المركز يتضمن مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات زراعية، يشمل: وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة، فضلا عن بناء وتطوير الأبنية التعليمية، ومشروعات الإسكان.

كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى مركز إدفو في أسوان، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وعن مشاريع الكهرباء، فتتنوع بين بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقري الرئيسية وتوابعها.