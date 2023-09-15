حياة كريمة: إنشاء وحدة إسعاف جديدة لقرية سدس الأمراء في بني سويف

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، من إنشاء وحدة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بقرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لخدمة القرية والتوابع المحيطة بها، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القرية.

تجهيزات وحدات الإسعاف

وتعمل مبادرة حياة كريمة على رفع مستوي التجهيزات بوحدات الإسعاف، وتطوير كفاءة العنصر البشري داخل تلك الوحدات بشكل أسرع وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

إنشاء وتطوير 14 وحدة إسعاف ضمن حياة كريمة

وشهدت محافظة بني سويف إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف بقرى مركزي ناصر وببا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشغيلها وتزويدها بسيارات إسعاف جديدة مٌجهزة بأحدث الأجهزة وبمواصفات فنية كبيرة، وتكنولوجيا عالية، بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لائقة لأطقم الإسعاف وتزويدها بكل الاحتياجات.

وحدة إسعاف قرية سدس الأمراء في بني سويف

وزودت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية سدس الأمراء بوحدة إسعاف مجهزة تضمنت سيارتين، وأجهزة طبية على أعلى مستوى، وإجراء تدريبات شاملة للأطقم الخاصة الإسعاف، من خلال التدريب المستمر لهم، على التعامل مع الحالات المرضية أو الحوادث، من أجل تحسين الخدمة الإسعافية التي تٌقدم للمواطنين والوصول إلي أفضل سرعة استجابة، والسيارات الجديدة المجهزة مجهزة بأحدث الأجهزة والتي تعتبر عناية مركزة متنقلة داخل المحافظة.

أطقم الإسعاف: شكرا للرئيس السيسي

وعبرت أطقم الإسعاف في محافظة بني سويف، عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه مبادرة حياة كريمة، وتوفير مكان لائق بالأطقم الإسعافية وسيارة الإسعاف المُجهزة بكافة التجهيزات لخدمة المواطنين والوصول إلي البلاغات في أسرع وقت، ووجود سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتدريب المستمر للعاملين على تلك السيارات للتعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق وتوصيل المريض إلي المستشفي بدون أي مضاعفات.