المشرف على تطوير سور مجرى العيون: المنطقة أصبحت مزارا سياحيا

قال عاطف الدباح المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون، إن سطح برج المأخذ يرجع تاريخه إلى عصر السلطان قنصوة الغوري، أحد سلاطين المماليك لسنة 911 هجرية 1505 ميلادية، وقد كانت مهمة ذلك السور هي توصيل المياه من منطقة فم الخليج إلى منطقة القلعة، والتي كانت مقر الحكم في فترة من فترات الدولة المملوكية والدولة العثمانية.

تطوير المكان في 3 سنوات

وأضاف المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «بصراحة»، على قناة «الحياة»، قائلًا: «المكان نفسه لو كان يتكلم كان تكلم بجملة واحدة وهي كل مر سيمر ليأتي باليسر الذي يسر، وبالفعل المر مر على المكان وأتى باليسر في غضون الـ 3 سنوات الأخيرة، بعد أن استطعنا تطوير سور مجرى العيون وتحويله إلى مزار سياحي يشهد له العاملون في الآثار واللي كان ليهم دور كبير في إحياء المكان».

وتابع: «المكان دا كان متصل بالنيل والمياه كان بيتم رفعها عن طريق السواقي، حيث توجد ساقية رأسية وساقية أفقية».