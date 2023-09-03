«السياحة»: فتح برج مأخذ سور مجرى العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري مجانًا للزيارة، وذلك بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وذلك بمناسبة افتتاح البرج بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

زيارة الموقع الأثري

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به، وبتجربته السياحية المتميزة.

ولفتت الوزارة إلى أن برج مأخذ سور مجري العيون افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، ضمن 3 مواقع أثرية، هي برج المأخذ، وحصن بابليون، ومعبد بن عذرا اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمهم.