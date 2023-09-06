أستاذ آثار إسلامية يكشف أهمية سور مجرى العيون: كان يستخدم في نقل المياه

كشف الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية، تاريخ إنشاء سور مجرى العيون، مؤكدا أنه من أهم المنشآت المائية في مصر.

صلاح الدين يربط العواصم

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الناصر صلاح الدين الأيوبي عندما بنى القلعة فكر في استغلال سور كان يربط العواصم من خلال عمل سواقي بعدما أصبحت مياه بئر يوسف غير صالحة.

سواقي سور مجرى العيون كانت تستخدم في نقل المياه

وأشار إلى أن سواقي سور مجرى العيون كانت تستخدم في نقل المياه من فرع النيل عبر 6 سواقي حتى تصل إلى السيدة عائشة، مضيفًا أن سور مجرى العيون أٌجريت عليه عمليات ترميم كثيرة حتى العصر الحالي.

ولفت إلى أن الدولة أزالت العشوائيات التي كانت تُسيء لتراث سور مجرى العيون بسبب الروائح الكريهة والمدابغ المحيطة حتى يظهر على رونقه التاريخي.